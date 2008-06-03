КМДА відновить демонтаж ТРК «Троїцький»

Київська міська державна адміністрація має намір відновити демонтаж торгово-розважального комплексу «Троїцький» перед НСК «Олімпійський» до 25 червня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він доручив Головному управлінню капітального будівництва провести тендер для визначення генерального підрядника із знесення об`єкту, оскільки «Київметробуд» і ТОВ «Юджин» не висловлюють бажання його зносити.

«Дешевше закласти 10-15 млн. грн. (до міського бюджету - УНІАН) і забути про цю проблему», - сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО також відзначив, що до 25 червня має був бути розроблений проект демонтажу ТРК «Троїцький».

Він уточнив, що на доопрацювання проекту відводиться тиждень, або КМДА ухвалить рішення знести об`єкт повністю у зв`язку з тим, що ТОВ «Юджин» систематично не виконує доручення київської влади.

За словами начальника «Київдержекспертизи» Анатолія КАРМІНСЬКОГО, він дасть позитивний висновок щодо проекту, якщо буде визначено генпідрядник з його демонтажу. «Київдержекспертиза» повинна визначити вартість робіт з демонтажу об`єкту. Згідно з проектом, представленим ТОВ «Юджин», вартість демонтажу становитиме 21,4 млн. грн.

За словами учасників наради, демонтаж об`єкту може зайняти близько 3 місяців.

А.ГОЛУБЧЕНКО також відзначив, що ТОВ «Юджин» не надало офіційної відповіді щодо 3-х земельних ділянок (на вулиці Попудренка, Заболотного і Семеренка), запропонованих КМДА як компенсація.

Представник ТОВ «Юджин» повідомив, що компанія надасть відповіді щодо двох ділянок впродовж тижня. А щодо третьої - продовжить вивчати ситуацію.

Крім того, А.ГОЛУБЧЕНКО додав, що зараз відпрацьовується проект реконструкції НСК «Олімпійський», а також схеми евакуації глядачів із стадіону, і саме від цього залежатиме, до якої позначки необхідно зносити ТРЦ «Троїцький».

Також А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що 25 червня Київ відвідає інспекція УЄФА, яка перевірятиме хід підготовки української столиці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький”, який будувався перед стадіоном.

Столична влада запропонувала компанії-забудовнику “Юджин” три земельні ділянки як компенсацію за витрати, пов`язані із знесенням “Троїцького”.

Після попередніх домовленостей 20 березня розпочався демонтаж “Троїцького”, проте через деякий час ці роботи були зупинено.

За інформацією ЗМІ, на останній робочій нараді, яка відбулася 12 травня, А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив затримку подальшого демонтажу недобудованого ТРЦ тим, що досі не визначена земельна ділянка для компенсації власникові центру і не одержано висновків експертизи щодо вартості компенсації.

14 травня А.ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що компанія “Юджин” погодилася як компенсацію за знесення недобудованого торгово-розважального центру “Троїцький” біля стадіону “Олімпійський” взяти в користування земельну ділянку в Голосіївському районі столиці біля національного комплексу “Експоцентр України”.

Нагадаємо, площа ділянки залежатиме від суми компенсації, яка буде визначена в грошовому еквіваленті.