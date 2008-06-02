Польських інвесторів стримують хабарі й податки

Українці та поляки обговорили проблеми підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як повідомляє радіо "Німецька хвиля", дискусії відбулися у рамках другого українсько-польського бізнес-форуму, що завершився цими вихідними у Львові.

Форум зібрав понад сотню бізнесменів, політиків, чиновників та експертів. Два дні вони обговорювали можливості залучення іноземного капіталу в розбудову інфраструктури міст, де пройде чемпіонат з футболу. Українські бізнесмени нарікали на переміщення товарів через українсько-польський кордон, на подвійну сертифікацію та візовий режим. Як засвідчили соціологічні дослідження, польські підприємці поки що не готові вкладати гроші в українську економіку. За словами представника польського банку „РКО ВР” Кшиштофа Телєги, польських інвесторів стримують великі інфляційні ризики, недосконала система оподаткування, зокрема - неповернення ПДВ, та хабарі, які часто сягають до 30 відсотків від усієї інвестиції. Водночас, поляки вважають, що будівництво, готельний бізнес та харчова промисловість є найбільш перспективними галузями щодо інвестування в українську економіку. Тим часом польські експерти радять чиновникам Львівщини, готуючись до європейської футбольної першості, зосередитися на ремонті доріг та розбудові митних переходів.