Доля львівського стадіону вирішується у Києві

На цьому тижні має бути затверджений проект львівського стадіону до Євро-2012

"Вже в понеділок-вівторок або, максимум, у четвер-п’ятницю у Києві затвердять проект стадіону, який будуватимуть у Львові до Євро-2012" - заявив начальник головного управління архітектури та просторового розвитку Львівської ОДА Степан Лукашик під час ІІ Українсько-польського бізнес-форуму "Україна-Польща: спільні виклики та інтереси".

Чиновник повідомив, що апелюватиме до керівництва міста Львова з тим, аби уже розпочали земляні роботи на місці, де будуватимуть стадіон до Євро-2012. "Ці роботи уже можна і потрібно розпочинати, оскільки вони займуть понад місяць", - зазначив він.

Степан Лукашик також повідомив, що проект львівського стадіону до Євро-2012 буде розроблено до кінця червня. "Зараз йде мова і про те, щоб участь у фінансуванні проекту стадіону брали професійні футбольні клуби, і не лише України", - резюмував чиновник.