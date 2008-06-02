Національне агентство пропонує зміни до законодавства

Оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012

року з футболу в Україні». Як повідомляє сайт Національного aгентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Агентством розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

Як зазначається, Законом України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу в Україні» визначено основні засади організації

та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, основні поняття та

повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування.

У зв’язку зі створенням Національного агентства України з питань підготовки

та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з

футболу змінилася система управління процесами, пов’язаними з підготовкою

та проведенням чемпіонату. Крім цього, з метою забезпечення прав інтелектуальної

власності УЄФА вносяться зміни до статті 6 зазначеного Закону,

які передбачають захист інтересів УЄФА не лише під час проведення,

але й під час підготовки до чемпіонату.

Враховуючи викладене, з метою приведення законодавства у відповідність з

існуючою системою управління процесами підготовки та проведення фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також забезпечення

інтересів УЄФА, Національним Агентством розроблено проект Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про організацію та проведення фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

Електронну версію проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»

розміщено а мережі Internet на сайті Національного Агентства.

Зауваження та пропозиції до проекту нормативно-правового акту пропонується надсилати на адреси:

01601, м. Київ, вул. Саксаганського, 1а, Національне агентство України з питань підготовки

та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державний комітет України з питань регуляторної

політики та підприємництва у термін до 07.06.2008.

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України

«Про організацію та проведення фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»

1. Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом втручання у

сферу підготовки чемпіонату

Відповідно до Угоди, укладеної Спілкою європейських футбольних

асоціацій (УЄФА) та Приймаючими асоціаціями в особі Федерації

футболу України та Польської футбольної асоціації, Уряд має

співпрацювати з УЄФА, Компанією уповноваженою УЄФА на представництво

інтересів, з метою захисту інтелектуальної власності, яка стосується

турніру, та будь-яких інших прав й інтересів УЄФА. З метою забезпечення

вимог УЄФА Урядом України надано відповідні гарантії щодо забезпечення

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Згідно з зазначеною Угодою Уряд має допомагати УЄФА та компанії у

забезпеченні того, щоб жодна третя сторона не організовувала, не проводила

або не була якимось іншим чином прямо чи опосередковано залученою до

будь-якої комерційної програми або діяльності, пов’язаної з чемпіонатом,

без попередньої згоди УЄФА чи Компанії.

2.Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного управління є забезпечення комерційних прав УЄФА під час

підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3. Опис альтернатив запропонованого регуляторного акту

На даний час альтернативи відсутні так як запровадження окремого законодавства

для захисту інтелектуальної власності у зв’язку з чемпіонатом є прямою вимогою УЄФА.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

Наданим проектом передбачається забезпечити захист прав інтелектуальної власності

УЄФА не лише під час проведення, але й під час підготовки до чемпіонату,

що є виконанням державою Україною прийнятих на себе зобов’язань відповідно до

наданих гарантій.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття

регуляторного акта

В разі прийняття регуляторного акта будуть реалізовані вимоги УЄФА, викладені

в Угоді про проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу,

а також забезпечені гарантії передбачені в Законі України «Про організацію та

проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

6. Характеристика очікуваних наслідків запровадження передбачених заходів

Запропоновані зміни забезпечать проведення фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу та утвердженню авторитету України на міжнародній арені.

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії запропонованого законопроекту обумовлюється строками

підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року.

8. Показники результативності акта

Запровадженні зміни забезпечать гарантії УЄФА, в результаті чого буде

проведено чемпіонат Європи 2012 року в Україні, в результаті чого буде залучено

іноземні інвестиції та забезпечено надходження до державного та місцевих бюджетів.

9. Відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься Національним

агентством України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу протягом строку підготовки та проведення чемпіонату.