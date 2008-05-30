Ющенко знову незадоволений Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО негайно особисто втрутитись у ситуацію, що склалася навколо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Про це йдеться у листі Президента до прем’єра, повідомляє прес-служба глави держави.

«Прошу Вашого особистого втручання з метою негайного виправлення ситуації, недопущення міжнародного скандалу, забезпечення своєчасної та належної підготовки України до Євро-2012», - наголосив В.ЮЩЕНКО в листі до керівника уряду.

Інформації про вжиті заходи глава держави очікує протягом тижня.