Ющенко знову незадоволений Тимошенко
16:22, 30 травня 2008Футбол 2012
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Прем’єр має негайно втрутитись у ситуацію навколо реконструкції “Олімпійського”
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО негайно особисто втрутитись у ситуацію, що склалася навколо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».
Про це йдеться у листі Президента до прем’єра, повідомляє прес-служба глави держави.
«Прошу Вашого особистого втручання з метою негайного виправлення ситуації, недопущення міжнародного скандалу, забезпечення своєчасної та належної підготовки України до Євро-2012», - наголосив В.ЮЩЕНКО в листі до керівника уряду.
Інформації про вжиті заходи глава держави очікує протягом тижня.
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