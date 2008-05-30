Євро-2008 може стати найуспішнішим чемпіонатом Європи в історії.

Відповідні статистичні дані розміщено на офіційному сайті УЄФА.

Повідомляється, що вже сьогодні вболівальники з 142 країн світу подали 10 млн. 359 тис. 177 заявок на придбання квитків, яких у результаті було продано 1 млн. 50 тис.

Перед турніром працівникам ЗМІ було видано 10 тис. акредитацій.

Тих, хто не зможе дивитися футбольні матчі на стадіонах, із радістю чекають на сайті euro2008.com, очікується 1,2 млрд. переглядів.

Сумарна світова телеаудиторія, за всіма прогнозами, поб`є рекорд Євро-2004 – 8 млрд.

Інтересом користуватимуться й офіційні фан-зони. Так, приміром, віденська фан-зона без проблем зможе прийняти 70 тис. уболівальників.

Допомагати в проведенні турніру як волонтери будуть 17 тис. 644 осіб зі 150 країн. Із них 10 тис. пройшли співбесіду, а 5 тис. одержали призначення в міста й на стадіони Євро. Найстаршому добровольцю - 78 років. Крім того, в 31 матчі турніру футболістів при виході на поле супроводжуватимуть 682 школярі віком від 6 до 10 років.

На прикрашення верхніх ярусів трибун загалом пішло близько 5 км прапорів. Поряд з усіма аренами було зведено тимчасові споруди на загальній площі 80 тис. кв. м. Також було збудовано 300 нових туалетів і 256 стадіонних кіосків для продажу закусок і напоїв. Поля на стадіонах будуть бездоганними - на всіх висота трави дорівнюватиме 23 мм.

Під час турніру УЄФА займатиметься добродійною діяльністю в різних сферах. Так, п`ять соціальних проектів одержать фінансування загалом на 2,2 млн. євро. Всі вісім міст турніру одержали по 740 тис. євро й два світлодіодних екрани для фан-зон, а також ще по 375 тис. євро на інші потреби. УЄФА інвестував 4,9 млн. євро в систему комбі-квитків, завдяки якій володарі квитків на матчі в дні ігор зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом в Австрії та Швейцарії.