В Одесі не будуватимуть дорогу та естакаду до Євро-2012

Два одеські проекти - будівництво дороги «Північ-Південь» і естакади від центрального міського парку культури і відпочинку ім. Т.Шевченко до Митної площі – вилучені на засіданні Кабінету міністрів України з Державної програми підготовки до європейського футбольного чемпіонату 2012 року.

Про це повідомив консультант комісії Одеської обласної ради з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту Денис КОСТЮЧЕНКО.

За його словами, чиновники Кабміну пояснили, що в державному бюджеті немає коштів на реалізацію вказаних проектів, передбачувана вартість яких становить, відповідно, 800 млн. грн. і 100 млн. грн.

З урахуванням цього, відзначив він, підготовлено проект рішення сесії Одеської обласної ради про внесення відповідних змін до регіональної програми підготовки до Євро-2012. Втім, ряд депутатських комісій висловив незгоду з таким підходом до підготовки до Євро-2012. Очевидно, збалансовану позицію депутати висловлять на червневій сесії облради.