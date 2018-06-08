Австрійський капітал «застовпив» Євро-2012 в Україні

Майже 25 мільярдів доларів буде потрібно на підготовку до проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні, з них 70 відсотків має бути залучено з позабюджетних фондів - такі цифри озвучила Оксана Слюсаренко, заступник глави секретаріату Президента України на зустрічі з австрійськими інвесторами в Києві.

Якщо врахувати, що за даними Держкомстату в 2007 році приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України склав 7,882 млрд. доларів (4,296 млрд. в 2006 році), то можна передбачити, що за чотири роки, що залишилися до Євро-2012, цілком можливо досягти бажаних об`ємів. Тим більше, якщо Євро оголошене нашим національним пріоритетом і чиновник будь-якого рангу зобов`язаний, пробуджуючись кожен ранок, нагадати собі: а що я зробив для Євро-2012 в моїй Україні?

Бренд європейського чемпіонату привабливий для бізнесу за будь-яких умов. Наприклад, в Австрії, яка спільно з Швейцарією проводить фінал Євро-2008, чекають у зв`язку з цим додаткове зростання ВВП на 0,15%, збільшення купівельної спроможності на 263 млн. євро. (дані надані торгівельним відділом Посольства Австрії в Україні). Усього ж економічний ефект від проведення чемпіонату складе 1,4 млрд. євро, при середньому показнику від кожного матчу в 42 млн. євро. (до 56 млн. від найбільш рейтингових матчів).

Австрія, яка останніми роками добилася суттєвого зниження рівня безробіття, – 4,10% при середньому в Євросоюзі 8% (у Польщі – 17,9%), розраховує і на створення додаткових робочих місць. При цьому в країні вже сьогодні кожен 10-й працюючий так чи інакше зайнятий у сфері спорту.

Звичайно, Україна – не Австрія, але навіть при всій нашій здатності повільно запрягати і незрозуміло як їхати, інвестиційні потоки все ж просуваються до українських фінансових кордонів.

Що ж ми можемо запропонувати нашим партнерам?

За словами пані Слюсаренко, одне з основних завдань в плані проведення Євро–2012 - це підготовка готельної інфраструктури. У всіх містах, які прийматимуть чемпіонат, ведеться підготовка інфраструктури розміщення відповідно до таких цільових груп: УЄФА і партнери, команди, масмедіа, уболівальники. Для забезпечення потреб цих груп, окрім готелів, які вже діють, або проектуються і будуються, адміністрації приймаючих міст готують інвестиційні пакети, які включають у себе земельні ділянки ті відповідні дозволи для будівництва готелів різних категорій.

Всього передбачається побудувати 25 готелів 5-зіркової категорії, 82 – 4-зіркової, 124 – 3-зіркової. Для успішного проведення Євро-2012 в Україні заплановано здійснити за рахунок інвестиційних засобів: – реконструкцію 96 готелів в приймаючих регіонах на загальну суму 2 943,06 млн. грн..; – переоснащення 51 діючого готелю на загальну суму 650,1 млн. грн..; – будівництво нових 90 готелів на суму 22 657,04 млн. грн.

При цьому, згідно Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 роки з футболу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.08 № 107, 21,3% (26859,3 млн. грн.) об`єму цієї програми передбачено на забезпечення умов розміщення в приймаючих містах: державний бюджет – 600,0 млн. грн..; інші джерела (інвестори) – 26254,3 млн. грн.

Для реалізації цих амбітних планів, за висновками експертів, потрібна ще і така дрібничка, як удосконалення чинного законодавства у сфері підготовки готельної інфраструктури. Також уваги законодавців потребує розвиток транспортної інфраструктури, зокрема будівництво і користування автомобільними дорогами.

При протяжності мережі доріг загальнодержавного значення в 170 тис. кілометрів з них лише 2,2 тис. є дорогами 1-ої категорії і можуть, але дуже і дуже умовно, вважатися автобанами. Заступник міністра транспорту і зв`язку України Вадим Гуржос визнає, що істотного збільшення їх протяжності найближчими роками не буде, реально розглядати і планувати, перш за все, реконструкцію і капітальний ремонт існуючих трас.

Лише частково, за словами В. Гуржоса, буде реалізований до Євро-2012 проект Київської кільцевої дороги. Йдеться про першу її чергу (включаючи будівництво одного моста через Дніпро) вартістю 2 млрд. дол. Очікується, що все кільце буде побудовано до 2017-2018 рр., при загальній протяжності дорогі понад 210 км. При цьому заступник міністра послався на відсутність необхідного досвіду такого масштабного будівництва в рамках державно-приватного партнерства, на недосконалість законодавства.

«Нині ми готуємо зміни в законі про концесії на автомобільні дороги, які передбачають різні моделі користування ними. Пряма плата за проїзд визнана неефективним методом» - говорить В.Гуржос. Очевидно, що в цьому секторі інфраструктури приплив інвестицій буде малопомітним. За всіма розрахунками, віддача від інвестицій в дорожнє будівництво є вельми довгостроковим проектом.

Водночас, майже 70% всіх пасажирських перевезень на Євро-2012, як очікується за оцінками експертів УЄФА, здійснюватиметься літаками. Відповідно, на перший план виходять питання підготовки аеропортів.

В.Гуржос говорить про 7 аеропортів в 6 містах України (два в Києві, а також в Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі), де гостро необхідна істотна реконструкція як самих терміналів, так і злітно-посадочних смуг, будівництво нових готелів.

"Аеропорти потребують однієї з найбільших частин інвестицій, і на сьогодні це є найпроблемнішим питанням, враховуючи, що лише два аеропорти знаходяться в державній власності, інші – в комунальній", - вважає В.Гуржос. За його словами, в держбюджеті на 2008 рік передбачено понад 1 млрд. грн. на проектування, будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт аеропортів.

«На сьогодні роботи ведуться в Донецьку, в Борисполі, в інших місцях розпочато проектування» - говорить він. Відповідно, саме тут відкривається широке поле діяльності як інжинірингових компаній, так і постачальників устаткування, а можливо, і ген - (суб) підрядчиків (якщо наші вітчизняні будівельники-монополісти визнають за потрібне потіснитися).

Для австрійських компаній Євро-2008 вже пройдений етап. Вони шукають нові ринки для розміщення своїх ресурсів і можливостей.

Проведений ними наприкінці травня презентаційний тур в чотирьох містах України – Донецьку, Дніпропетровську, Києві і Львові, звичайно ж, надав потенційним інвесторам великий об`єм інформації. За словами торгівельного радника Посольства Австрії в Україні Грегора Постля, австрійські компанії готові до активної діяльності в період підготовки Євро-2012 в Україні. Зокрема, вони не вважають інфляцію в Україні перешкодою до здійснення інвестицій, та й за загальними законами бізнесу саме інфляція є, хоча й ризикованим, проте досить ефективним періодом отримання прибутків.

"Для австрійських інвесторів не є проблемою зараз інфляційні процеси в Україні, тому що кон`юнктура розвивається в Україні шаленими темпами. Це свідчить про динаміку українського ринку. Основна мета – рано чи пізно вийти на український ринок, тому що він перспективний і інфляційні процеси в Україні не перешкодять для здійснення австрійських інвестицій в українську економіку", - відзначає Г.Постль.

На сьогодні вже 170 австрійських компаній присутні в Україні, і, як очікується, до кінця року їх кількість збільшиться до 200. Примітно, що нарощується присутність австрійського капіталу у фінансовій, банківській, сфері, що є вірною ознакою нової хвилі інвестицій.

Олег Савицький.