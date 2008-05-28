Агентство України з підготовки Євро-2012 налагодило співпрацю зі своїм польським колегами «PL-2012»

Київ. 28 травня. УНІАН. Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу налагодило співпрацю зі своїм польським колегами «PL-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацагентства з підготовки до Євро-2012, 27 травня у Києві відбулась робоча зустріч польської делегації та представників українського агентства.

Польську делегацію представляли директор Спілки «PL-2012», відповідальної за підготовку Польщі до Євро-2012, Марчін ГЕРРА, його заступник з питань стадіонів Рафал КАПЛЕР та керівник штабу з підготовки до чемпіонату Футбольної федерації Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ.

Під час зустрічі сторони обговорювали проблемні питання обох країн, обмінювались досвідом з підготовки до Євро-2012 та домовились про налагодження спільної системи звітності перед УЄФА.

Особливу увагу польська сторона приділила вивченню досвіду України у питанні стадіонів та залученню інвестицій під об’єкти інфраструктури чемпіонату. Зокрема, за словами А.ОЛЬКОВИЧА, через те, що більшість гостей турніру прибуде до українських приймаючих міст авіатранспортом, питання аеропортів для України є першочерговим.

«Ми готові поділитися з українськими колегами багаторічним досвідом у питанні прийому та розміщення великої кількості туристів. Оскільки у нас тільки Краків приймає 8 млн. гостей щороку», - сказав він.

Українська сторона висловила позицію Нацагентства, що об’єднання зусиль наших команд дозволить здійснити ривок у підготовці України та Польщі до Євро-2012.

Підсумовуючи домовленості, керівництво Нацагентства та «PL-2012» домовилось про зустріч наступного тижня у Варшаві та проведення щомісячних спільних робочих нарад на рівні виконавців.