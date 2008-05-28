Червоненко запросив канадських інвесторів вкладати кошти у проекти до Євро-2012

Київ. 28 травня. УНІАН. Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО запросив канадських підприємців інвестувати кошти у бізнес-проекти до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в Нацагентстві з підготовки до Євро-2012, про це йшлося на зустрічі Є.ЧЕРВОНЕНКА з представниками канадських ділових кіл. Голова агентства перебуває в Канаді у складі офіційної делегації на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Є.ЧЕРВОНЕНКО відвідав прийом з нагоди 75-річчя власника корпорації «ROGERS» Теда РОДЖЕРА, на який було запрошено близько 4-х тисяч представників провідних канадських компаній.

У ході зустрічей голови Нацагентства з канадськими бізнесменами та інвесторами обговорювалися питання участі канадської сторони у процесі підготовки України до Євро-2012.

Бізнесменів особливо цікавили питання реконструкції аеропортів, системи телекомунікацій, готельної інфраструктури та проблеми розбудови спортивних об’єктів.

У свою чергу, Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив: «Ми високо цінуємо досвід канадських бізнесменів і завжди відкриті до обміну інформацією та налагодження безпосередніх контактів”.

“Моє головне завдання – привести в Україну 20 млрд. дол. інвестицій, тому я противник бюрократичної тяганини та затягування вирішення питань. І якщо канадська сторона висловлює зацікавленість у співпраці, ми готові оперативно надати всю необхідну інформацію та виступити зв’язною ланкою між канадським бізнесом та українськими партнерами”, - додав він.

Він також висловив сподівання, що відома на увесь світ українська діаспора долучиться до розбудови своєї історичної Батьківщини.