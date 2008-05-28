Бізнесмени з Австрії вивчають інвестиційні проекти до Євро-2012 у галузі будівництва та інфраструктури

Київ. 28 травня. УНІАН. Бізнесмени з Австрії вивчають інвестиційні проекти у галузі будівництва і інфраструктури, що готуються реалізувати українські міста до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, економічні місії у складі представників Посольства Австрії в Україні та австрійських компаній протягом травня 2008 року відвідують Львів, Київ, Донецьк та Дніпропетровськ для того, щоб зустрітися з потенційними партнерами у галузі будівництва та інфраструктури в рамках підготовки цих міст до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Завдання місії також спрямоване на підтримку інвестиційних проектів (будівництво готелів, доріг, стадіонів та ін.) в рамках підготовки Євро-2012 в Україні.

Сьогодні відбулась зустрічі підприємців Україна – Австрія в рамках економічної місії «Євро-2012: будівництво та інфраструктура», у якій взяла участь заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента України у Верховній Раді Оксана СЛЮСАРЕНКО.

Під час зустрічі підприємців двох країн О.СЛЮСАРЕНКО зазначила, що Австрія – важливий торговельно-економічний партнер України в Європі. Ця країна входить до десятки провідних партнерів нашої країни за обсягами двосторонньої торгівлі товарами та послугами, а також є ключовим інвестором української економіки. Так, на початок 2008 року Австрія інвестувала в економіку України 2075,2 млн. дол. США, австрійський капітал присутній у банківському секторі, страховому ринку, ринку будівництва та виробництва товарів широкого споживання, торгівлі та металургійній промисловості.

«Ми також слідкуємо за підготовкою Австрії до проведення разом з Швейцарією чемпіонату Європи 2008 року з футболу та винесли тему європейського чемпіонату з футболу 2012 року в Україні в окрему стратегічну групу питань», – наголосила заступник глави Секретаріату Президента України.

О.СЛЮСАРЕНКО запросила бізнесменів Австрії налагоджувати тісніші ділові відносини з вітчизняними підприємствами, які також почали активно цікавитись розвитком міст та цілих регіонів в контексті підготовки Євро-2012. «З`являється соціальна відповідальність українського бізнесу, нові цікаві амбітні проекти», – сказала О.СЛЮСАРЕНКО.

«Упевнена, що ця зустріч стане нагодою для встановлення нових ділових контактів між підприємцями України та Австрії», – підсумувала заступник глави Секретаріату Президента.