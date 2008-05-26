У Києві відкрилась виставка «Символи Євро-2012»

Київ. 26 травня. УНІАН. Cьогодні у Києві в Музеї спортивної слави України розпочала роботу експозиція плакатів «Символи Євро-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, на виставці представлені 32 найкращі плакати, виконані студентами Академії мистецтв (м. Варшава) як курсові роботи.

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослав ДУТЧАК повідомив польським гостям, які привезли експозицію до Києва, що українській молоді буде надзвичайно цікаво подивитись на погляд польських однолітків. М.ДУТЧАК запевнив, що до 20 червня з виставкою зможуть ознайомитись багато молодих українців і невдовзі можна буде побачити символи Євро-2012 очами українців.

Директор Музею спортивної слави України Алла ХОМЕНКО запросила всіх бажаючих завітати на виставку, яка працюватиме до 20 червня.