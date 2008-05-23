Червоненко пропонує ВР ухвалити закон про спрощення дозвільної системи в Україні

Київ. 23 травня. УНІАН. Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО пропонує парламенту ухвалити закон про спрощення дозвільної системи в Україні.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми зараз на завершальному етапі підготовки закону, який, якщо буде прийнятий, спростить дозвільну систему при будівництві та інвестиціях», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він наголосив, що цей законопроект розробляють найкращі фахівці зі світовим ім’ям із залученням спеціалістів ВР та найкращих українських юристів.

Є.ЧЕРВОНЕНКО наголосив на важливості того, щоб цей законопроект пройшов перше читання вже на цій сесії. Він наголосив, що єдиною можливістю для проведення Євро-2012 є ухвалення цього закону.

Є.ЧЕРВОНЕНКО зауважив, що проводив консультації з лідерами парламентських політичних сил, і на сьогодні немає причин відмовлятися від його ухвалення.

«Найбільшим завданням мого життя, ніж спрощення дозвільної системи, я не бачу», - сказав він. І додав, щоб залучити інвестиції на рівні 20 млрд. доларів на фоні кризи світової фінансової системи, необхідно «головною свяченою коровою зробити інвестора, інакше нічого не вийде».