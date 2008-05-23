Дніпропетровська облрада заявляє, що затримка із внесенням змін у держбюджет загрожує невиконанням соціальних програм

Дніпропетровськ. 23 травня. УНІАН. Сьогодні на черговій сесії депутати Дніпропетровської обласної ради більшістю голосів ухвалили заяву щодо ситуації в економіці області, у якій наголошується, що затримання із внесенням змін до державного бюджету загрожує зривом виконання соціальних програм регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві висловлюється серйозна занепокоєність подальшим загостренням ситуації в економічній та соціальній сферах як України, так і Дніпропетровщини.

„Не виконуються обіцянки Кабінету міністрів України і особисто прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які були визначені нею під час перебування в нашій області, про виділення з держбюджету майже 3 млрд. грн. на продовження будівництва дніпропетровського метро, об’їзних доріг, що вкрай необхідно для підготовки до Євро-2012. Замість цього, у 2008 р. уряд зменшив фінансування на розвиток транспортної інфраструктури у 8 разів порівняно з минулим роком. Водночас відрахування Дніпропетровщини до держбюджету за 4 місяці поточного року вдвічі перевищують показники 2007 р.», наголошується у заяві депутатів облради.

Депутати заявили, що така політика є небезпечною та неприпустимою, загрожує стабільності у державі.

„Держава, суспільство, економіка не повинні бути заручниками політичного протистояння, безвідповідальності та непрофесійності”, підкреслюється у заяві.

Заява була проголосована з другої спроби, після виступу на сесії голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора БОНДАРЯ.

„За” проголосував 61 депутат з 85 присутніх на сесії. Проти прийняття заяви виступила фракція БЮТ, яка вважає заяву некоректною.