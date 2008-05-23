Одеська міськрада представила експертам УЄФА Генеральний план інфраструктури до Євро-2012

Одеса. 22 травня. УНІАН. Підготовка Одеси до Євро-2012 перейшла в нову фазу – міськвиконком погодив у профільних міністерствах і надав на розгляд експертів УЄФА Генеральний план інфраструктури.

Про це сьогодні повідомив УНІАН директор міського Департаменту з підготовки та проведення в Одесі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу Андрій ТЕРЗІЄВ.

«Цей пакет документів містить деталізовану інформацію за кожним з проектів, передбачених міською програмою підготовки до чемпіонату, - зазначив А.ТЕРЗІЄВ, - а саме: план реалізації проекту, графік його виконання та інформацію про відповідальність на різних етапах виконання проекту, можливі ризики та способи їх уникнення. Надані документи є гарантією міської влади щодо виконання нашої програми підготовки в передбачені терміни».

Усі 200 документів, за словами керівника Департаменту з підготовки до Євро-2012, украй важливі для розвитку міста, оскільки створювані об`єкти інфраструктури успішно функціонуватимуть після закінчення чемпіонату. Крім того, комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Одеса» самостійно підготувало для експертів УЄФА понад 100 документів про важливі складові проекту реконструкції аеропорту.

А.ТЕРЗІЄВ висловив переконаність, що «після затвердження рішень щодо представленого пакета документів керівництво УЄФА включить Одесу до складу основних міст, які прийматимуть ігри Європейського чемпіонату». Для цього є низка вагомих підстав, головною з яких є високий рівень розвитку готельної інфраструктури, а також готовність звести нові готелі, реконструювати наявні та тимчасово використовувати для розміщення учасників матчів до п`яти круїзних лайнерів як 4- та 5-тизіркові готелі, підсумував голова Департаменту з підготовки до Євро-2012.