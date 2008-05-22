Київ. 23 травня. УНІАН. Придніпровська залізниця представила передпроектну розробку реконструкції вокзалу Дніпропетровська до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, передпроектні розробки будівництва приміського терміналу представив головний інженер Придніпровської залізниці Володимир ДУШЕЙКО 20 травня на нараді щодо питань підготовки аеропортів, автомобільних доріг і об`єктів залізничного транспорту Дніпропетровської області до Євро-2012.

За його словами, термінал необхідний, оскільки на сьогодні пропускна спроможність Дніпропетровського вокзалу становить 100 тис. чоловік, з яких 90 тис. - пасажирів саме приміського залізничного транспорту. «Придніпровська залізниця вже сьогодні готова до перевезення уболівальників і гостей міста під час Євро-2012, проте для стабільної роботи транспорту необхідно створити повноцінні умови посадки і висадки пасажирів залізниці», - зазначив В.ДУШЕЙКО.

Проектом передбачається перебудувати дві останні платформи - 5 і 6, на які після реконструкції можна буде приймати одночасно 8 приміських потягів. Таким чином, для пасажирських потягів вокзал залишає 4 перших платформи. Також у передпроектних розробках враховано можливість виходу приміських пасажирів на вокзальну площу.

Як наголошується в повідомленні, цей проект дозволить, в першу чергу, оптимізувати шлях виходу пасажирів до приміщень вокзалу, а також зробити ще 3-4 виходи з вокзалу і розділити пасажиропотоки далекого і приміського слідування. Побудова приміського терміналу також дасть можливість контролювати плату за проїзд приміськими пасажирами.

Проект підтримали присутні заступник міністра транспорту і зв`язку Вадим ГУРЖОС, представники місцевої влади.